Spiel mir das funky Alphorn

Die Schweizer Musikerin Eliana Burki spielt ihr Alphorn überall auf der Welt. Im Rahmen des Reformationsjubliäums des Klosters St. Marienberg wird sie gemeinsam mit ihrer Mutter und Organistin Erika Burki nun auch in Helmstedt spielen.

Eliana Burkis Musik ist zwar geprägt vom klassischsten aller Schweizer Instrumente, jedoch hat sie den traditionellen Klang in Jazz, Pop und Weltmusik integriert. Sie entwickelte den Begriff „Funky Swiss Alphorn“ für die Verwendung des Alphorns in diesen Genres. Mutter und Tochter wollen zusammen mit ihrem Konzert die Zuhörer in Ihren Bann ziehen. Im Anschluss an das Konzert lädt der Konvent zu einem Glas Wein und einem kleinen Imbiss in den Kreuzgang ein.

Wann: Samstag, 13. Mai, 19 Uhr

Wo: Klosterkirche St. Marienburg

Eintritt: frei