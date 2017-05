Eine Hochzeit mit Hindernissen

Das renommierte „Berliner Ensemble“ wird am Wochenende vom 12. bis 14. Mai in drei Vorstellungen im Wolfenbütteler Lessingtheater Berthold Brechts frühe Komödie „Die Kleinbürgerhochzeit“ aufführen. Bereits am Donnerstag um 18 Uhr wird zudem eine Werk-Einführung angeboten, die Regisseur Philip Tiedemann moderiert.

Die „Kleinbürgerhochzeit“ handelt vom schönsten Tag im Leben. Jedoch kommt es anders als gedacht: Was mit einem Festmahl beginnt, wird zu einer hoffnungslos scheiternden Hochzeitsfeier. Die Braut ist schwanger, und auch sonst entpuppt sich das bürgerliche Leben als ziemlich verlogen. So wie das schlecht verleimte Mobiliar Stück für Stück demontiert wird, bröckelt auch die mühsam aufrechterhaltene Fassade der Feiernden – für die Zuschauer freilich höchst amüsant.

Wann: Freitag und Samstag, 19.30 Uhr, Sonntag 18 Uhr

Wo: Lessingtheaters, Wolfenbüttel

Restkarten unter (05331) 8 65 01