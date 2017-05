Der irische Altmeister

Chris de Burgh (68) stellt sein neues Album „A Better World“ in Braunschweig vor. Foto: Veranstalter

Chris de Burgh macht auf seiner Deutschlandtournee auch halt in Braunschweig. Der irische Popstar wird am Donnerstagabend Songs aus seinem neuen Album „A Better World“ in der Stadthalle präsentieren. Noch gibt es Karten, allerdings nur noch in den gehobenen Kategorien ab 64 Euro.

„Bethlehem“ heißt die aktuelle Single des 1948 in Argentinien geborenen Diplomatensohns. Überraschend rockig, erinnert sie an seine früheren kantig-tempogeladenen Lieder wie beispielsweise „Don’t Pay The Ferryman“. Dabei setzt de Burgh das Weltgeschehen in poetischen Bezug zu dem biblischen Schlüsselort. Mit dem Song „Homeland“ greift der irische Musiker die Flüchtlingsthematik auf und zeigt sich als lyrischer Gegenwartschronist.

15 Lieder umfasst die inhaltlich komplexe, musikalisch abwechslungsreiche Platte. Sie beinhaltet all das, was die Fans von den Kompositionen des Sängers und Songschreibers kennen: Balladen und Episches plus Lieder, die irisch-folkloristisch gefärbt sind, aber auch mal dezent-swingend daherkommen können.

Die Shows von Chris de Burgh wären natürlich nicht rund, wenn er nicht auch die größten Hits seiner Karriere wie „Lady In Red“, „Missing You“ oder „Don’t Pay The Ferryman“ spielen würde.

Wann: Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr

Wo: Stadthalle, Braunschweig

Karten ab 64 Euro gibt es u.a. unter konzertkasse.de oder eventim.de