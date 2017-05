Faszination Fremdsein

Tagtäglich sehen und begegnen wir Menschen, die wir nicht kennen. Sie sind uns fremd, die meisten bleiben es auch. Und doch entscheiden die ersten Augenblicke, welches Bild wir vom anderen haben – wir finden ihn sympathisch oder eher unsympathisch, wir suchen größere Nähe oder Distanz, vielleicht haben wir sogar Angst vor der Person, die uns unbekannt ist. Oder ist es gerade das Fremde, das uns anzieht?

Choreograf ist Tiago Manquinho. Der Portugiese ist seit 2015 als Hauschoreograph am Tanztheater des Staatstheaters Braunschweig unter der Leitung von Gregor Zöllig engagiert und beschäftigt sich in „Nice to meet you?“ mit den zu überwindenden Grenzen im Zwischenmenschlichen: Je fremder die Umgebung ist, in der man sich befindet, je fremder man sich selbst fühlt oder je fremder man den anderen wahrnimmt, umso schwerer fällt es, auf das jeweilige Gegenüber einzugehen.

Übertragen wird das Thema des Fremdseins und der Kontaktaufnahme auch auf die konkrete Situation im Theater. Die Uraufführung findet heute um 19.30 Uhr im Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig statt.

Im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen – 13. Mai sowie 27. Mai und 16. Juni – findet jeweils eine Begegnung mit dem Tanzensemble statt.

Wann: Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr

Wo: Kleines Haus, Staatstheater Braunschweig

Eintritt: ab 12,50 Euro unter (0531) 1 23 45 67