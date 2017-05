Zehn Jahre Kultur im Schloss

Das neue Braunschweiger Schloss feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Foto: Blickfang - Fotolia

Der Tag, an dem die Kultur im Schloss Einzug hielt, jährt sich am kommenden Samstag zum zehnten Mal. Kurz nach Eröffnung des Einkaufszentrums zog das Kulturinstitut mit der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv sowie dem Schlossmuseum in den Neubau des Residenzschlosses Braunschweig ein. Dieses Jubiläum feiern die Kultureinrichtungen mit einem Tag der offenen Tür und einem abwechslungsreichen Programm.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth, der die Feierlichkeiten um 11 Uhr auf dem Schlossplatz eröffnet, sagt: „Der Einzug im Jahr 2007 hat die Kultur mitten in das Herz unserer Stadt und damit auch in die Mitte unserer Stadtgesellschaft gebracht.“

Zusätzlich wird Richard Borek, Vorstand der Richard Borek Stiftung, bei der Eröffnung ein Grußwort sprechen. Die Besucher erwartet von 11 bis 17 Uhr ein umfangreiches Angebot: Kindercomedy, Musikbeiträge der Städtischen Musikschule sowie Kurzfilme bieten spannende Unterhaltung im Roten Saal.

Im Foyer gibt ein Wunschbaum den Besuchern die Möglichkeit ihre Wünsche, Ideen und Feedback zur Kultur im Schloss mitzuteilen. Den ganzen Tag über geben Führungen Einblicke in das Archiv, die Bibliothek und in das Schlossmuseum mit der derzeit laufenden Sonderausstellung „10 Jahre Schloss …seit 1841“. Dabei können sich die Besucher in der historischen Schreibwerkstatt des Archivs selbst ausprobieren.

Zusätzlich gibt es ein Bilderbuchkino, Konsolenspiele und eine Rallye, bei der es Preise zu gewinnen gibt, mehrere Informationsstände und eine Ausstellung zu historischen Landkarten und Globen in der Bibliothek. Auf der Bühne auf dem Schlossplatz treten mehrere Braunschweiger Bands auf, darunter die Big Band der Städtischen Musikschule. Das Berliner „Theatre Fragile“ erzählt mit dem Stück „Ahoi“ von der Komik des Alltags.

Erstmals besteht die Möglichkeit, in einem Ballon einen Panoramablick auf das Schloss aus etwa 50 Metern Höhe zu genießen. Ein Streetfoodmarkt lädt mit Dry Aged Burgern, Crêpes und Pritsches-Berliner-Currywurst zum Verweilen ein.

Wann: Samstag, 6. Mai, 11 bis 17 Uhr

Wo: Schlossplatz, Braunschweig

Eintritt: frei