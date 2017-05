Kniki lässt die Puppen tanzen

Die Hamburger Kabarettistin und Puppenspielerin Andrea Bongers kommt mit ihrem Programm „Bis in die Puppen!“ am kommenden Freitag in die Kniestädter Kirche nach Salzgitter-Bad. Seit mehr als 30 Jahren steht Bongers nun bereits auf der Bühne. Ihr neues Stück ist eine figurenstarke Show, die prall gefüllt mit Musik ist, die berühren und mitreißen soll. Dabei steht die Protagonisten zunächst vor einem Scherbenhaufen: Kind weg, Mann weg, Hund tot. Aber dann geht die Show erst richtig los und zwar „Bis in die Puppen“. Denn Andrea Bongers ist „eine Powerfrau aus dem Hamsterrad“, wie sie sagt.

Wann: Freitag, 5. Mai, 20 Uhr

Wo: Kleinkunstbühne, SZ-Bad

Eintritt: ab 15 Euro unter (05341) 9 01 00 20.