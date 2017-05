Rockige Schichtarbeit

Der Rammelsberg ist ein 635 Meter hoher Berg am Nordrand des Harzes. Im Berginneren befindet sich ein stillgelegtes Bergwerk, das seit zwei Jahren hin und wieder als Konzerthalle genutzt wird. Im Juli 2017 wechselt die Konzertreihe Miner´s Rock für ihr erstes Sommer Open Air nach über Tage. Bei Deutschlands einzigem Open Air in einem Weltkulturerbe wird über acht Stunden Live-Musik geboten.

Die Veranstalter des Miner´s Rock haben diese seltene Atmosphäre in den vergangenen zwei Jahren bereits achtmal in eine Konzerthalle verwandelt. Die alte Schlosserei des Bergbaus hat dabei schon bekannte Musiker wie Johannes Oerding, Laith Al-Deen und Max Giesinger beheimatet.

In diesem Jahr werden unter anderem Silly, Jupiter Jones und Texas Lightning für Stimmung sorgen.

Silly

Bei der 1978 in Ost-Berlin gegründeten Rock-Band ist inzwischen Sängerin und Schauspielerin Anna Loos die Frontfrau an der Spitze. Aktuell touren sie mit ihrem neuen Album „Wutfänger“ durch die Republik.

Jupiter Jones

Die Indie-Punkrock-Band aus der Eifel hat sich nach dem Detektiv aus dem Original der „Die drei ???“ benannt. Typisch für die Band sind die anspruchsvollen deutschen Texte und eine große musikalische Bandbreite.

Texas Lightning

Dieses Quintett bietet old fashioned sowie top moderne Musik zugleich: Die Musik umfasst Material von echten Country-Helden wie Johnny Cash und will zeigen, dass in jedem großen Song ein Countryherz schlägt.

Wann: Samstag, 22 Juli, 15 Uhr

Wo: Rammelsberger Bergbaumuseum, Bergtal 19, Goslar

Eintritt: ab 70,15 Euro u.a. bei konzertkasse.de oder (0531) 1 66 06.