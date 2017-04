Peter Maffay kommt 2018 unplugged in die Volkswagen-Halle

Braunschweig Der deutsche Rockstar und seine Band wollen ihre größten Hits sowie Raritäten aus 50 Jahren Rock-Geschichte in akustischen Versionen spielen. Am Freitag, 16. März.2018, kommen sie mit dem unplugged-Programm auch in die Braunschweiger Volkswagen-Halle. Karten gibt es ab dem 3. Mai bei Eventim, ab dem 5. Mai auch unter konzertkasse.de oder Telefon (0531) 1 66 06.