Pop-Oper mit DJ Bobo

Braunschweig Der Popstar zeigt seine „Mystorial“-Show am 1. Mai in der Braunschweiger Volkswagen-Halle.

Bunte Fantasiekostüme, Spezialeffekte, gewaltige Bühnenaufbauten und die zum Markenzeichen gewordenen Tanznummern: Der Schweizer Musiker DJ BoBo, Star des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er Jahre, ist wieder da.

Auf seiner Tournee zum 25-jährigen Bühnenjubiläum macht er am Montagabend in der Volkswagen-Halle Station. Und setzt dabei wie bei seinem letzten Auftritt vor drei Jahren auf ganz große Show: Dancefloor auf großer Bühne.

Zweieinhalb Stunden will DJ Bobo Unterhaltung für Ohr und Auge bieten. Bei der Premiere im Januar im Europapark Rust hantierte der 49-jährige Schweizer mit spektakulären Video-, Licht- und Feuereffekten, ließ Tänzer über die Bühne wirbeln und eine Trommlergruppe durch die Halle laufen. Meterhohe Bühnenaufbauten und imposante Videoprojektionen gaben ein beeindruckendes Bild, das sich stetig wandelte.

Im Mittelpunkt der „Mystorial“-Show steht eine Zeitmaschine, die eine musikalische und vor allem visuelle Zeitreise durch mehrere Jahrtausende in Gang setzt. Mal spielen die Szenen 1887 in Paris, dann in der Steinzeit oder in Ägypten 40 vor Christus und schließlich, passend zum Party-Klang des DJ BoBo, in den bunten und poppigen 1990ern.

Seinen ersten Hit hatte BoBo alias Peter René Baumann 1992 mit „Somebody Dance With Me“. Es folgten weitere wie „There Is a Party“, „Let the Dream Come True“ oder „Love Is All Around“.

Auf Tour wird er neben 30 Musikern und Tänzern von seiner Frau Nancy und dem Schweizer Sänger Jesse Ritch (24) unterstützt.

Wann: Montag, 1. Mai, 19 Uhr

Wo: VW-Halle Braunschweig

Eintritt: ab etwa 40 Euro, für Jugendliche unter 20 Jahren 20 Euro