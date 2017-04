Hallenbad auf Echstasy

Das Hallenbad Wolfsburg feiert zehnjähriges Bestehen und lässt deshalb zehn Tage in Folge die Korken knallen. Während des Jubiläumsprogramms geben sich Künstler aus den verschiedensten Genres die Klinke in die Hand. Als großer Höhepunkt spielt Lokalmatador Axel Bosse am Freitagabend vor bereits ausverkauftem Haus. Für folgende Veranstaltungen gibt es aber noch Karten:

Bildung. Macht. Schule.

Turbo-Abi, Bummelstudenten, Einheitsschulen und dann ist da auch noch PISA. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, aber nicht mit Volker Weininger. Der hat nämlich Lehramt studiert und weiß somit genau, wovon er redet. Er erzählt am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr von Eltern, die genau wissen was das „Richtige“ für ihr Kind ist und unserem verbesserungswürdigem Schulsystem. Von Menschen, bei denen Bildung wohl gänzlich versagte und welche fatalen Folgen dies mit sich zieht.

Karten sind ab 19 Euro u.a. unter: www.konzertkasse.de oder Tel: (0531) 1 66 06 erhältlich.

„Echstasy“

Michael Hatzius ist wieder auf Echse. Der preisgekrönte Puppenspieler und Comedian präsentiert am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr seine neue Soloshow. Angeführt wird sein tierisches Ensemble natürlich auch dieses Mal von der mürrisch-charmanten Echse, die mittlerweile auch Gastgeberin einer eigenen TV Show ist.

Neben der Echse und den anderen Publikumslieblingen aus dem ersten Programm, dürfen sich die Fans auf weitere neue schräge Charaktere freuen. Tickets gibt es ab 21.95 Euro u.a. unter: www.konzertkasse.de oder Tel: (0531) 1 66 06 erhältlich.