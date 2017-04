Hexenzauber im Harz

25 Orte in der Harzregion feiern die Walpurgisnacht am 30. April.

Das Walpurgisfest ist ein traditionelles europäisches Fest, dessen Ursprünge bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Die Harzer Walpurgisnächte werden in 25 Orten der Region gefeiert. Das Zentrum des Hexenkessels befindet sich in folgenden Ortschaften:

Bad Grund

Ein Highlight wird dieses Jahr sicherlich das Open Air Theaterstück „Luzifer und die silbernen Tannenzapfen“ von Manfred von Daak, das um 21.30 Uhr beginnt. Im Anschluss folgt ab 22.45 Uhr eine Höllendisco bis tief in die Nacht. Informationen: Tel: (05327) 70 07 10 oder Walpurgis-BadGrund.de.

Braunlage

18 Uhr Beginn mit einem schaurig schönen Umzug durch Braunlage. 19 Uhr Walpurgisspiel für Kinder auf der Seebühne im Kurpark. Danach Live-Musik verschiedener Bands auf der Teichbühne mitten im Kurparkteich. Informationen: Tel: (05520) 9 30 70 oder braunlage.de.

Hahnenklee

Um 20 Uhr gibt es Live-Musik der Partyband „Zack Zillies“. Um 22.15 Uhr wird das Hexenfeuer entzündet. Weiter geht es um 23.35 Uhr – Fulminante Feuershow. 23.55 Uhr – Aufeinandertreffen von Teufel und Maienkönigin 00.00 Uhr – Brillantes Höhenfeuerwerk. Informationen: Tel: (05325) 5 10 40 oder walpurgis-harz.de.

Sankt Andreasberg

Ab 20 Uhr feiern die Gäste mit Daniels DJ Team. Das Theaterstück „Die Walpurgisnacht“ in Anlehnung an Goethes Faust um 23 Uhr bildet einen weiteren Höhepunkt an diesem Abend. Informationen: Tel: (05582) 803-3 oder sankandreasberg.de