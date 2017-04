Ausdruck von Freiheit

Eine Aufnahme während einer Probe der Movimentos Akademie in der Autostadt. Foto: Anja Weber

Das zentrale Thema der Movimentos-Wochen ist die Freiheit. So hat sich auch die Movimentos Akademie diesem Thema gewidmet. Bereits zum zehnten Mal entwickeln die jungen Teilnehmer der Tanzklasse gemeinsam mit einem Künstlerteam ein bühnenreifes Tanzstück. Auch die Kooperation mit dem Staatstheater Braunschweig wird fortgesetzt.

Unter der Leitung von Choreograf Daniel Martins und Tanzpädagogin Sonja Böhme erarbeiten die Kinder und Jugendlichen der Tanzklasse seit vergangenem Herbst ein eigenes Stück. Zu Beginn ihrer Arbeit betrachteten die Akademisten im Alter von acht bis 19 intensiv das Thema Freiheit. Daraus entstehen allmählich Inhalte und Emotionen, die sich in Bewegungen konkretisieren und schließlich Abläufe ergeben. Neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung lernen die Teilnehmer auch, wie eine komplette Tanzproduktion mit Kostümen, Maske und Musik entsteht.

Die künstlerischen Gewerke der Produktion werden auch in diesem Jahr von jungen Absolventen der entsprechenden Studiengänge oder erfahrenen, freien Kunstschaffenden besetzt. Die gemeinsame kreative Arbeit von Mentoren und jungen Künstlern ermöglicht so, voneinander zu lernen und die Kinder und Jugendlichen in ihrem kreativen Ausdruck zu unterstützen.

Drei Aufführungen sind für die Movimentos Akademie geplant. Heute, 22. April, um 17 Uhr ist die Premiere im Theater Wolfsburg. Sonntag, 23. April, findet um 17 Uhr die zweite Vorstellung im Theater Wolfsburg statt. Außerdem ist am 30. April um 19 Uhr ein Gastspiel im Staatstheater Braunschweig geplant.

Wann: Heute, 22. April, um 17 Uhr

Wo: Theater Wolfsburg

Eintritt: ab 10,90 Euro u.a. konzertkasse.de oder (0531) 1 66 06