Reisen mit Handicap

David Stumpp zeigt seine Doku „Drei von Sinnen“ in Braunschweig.

In einem Reise-Experiment machen sich drei Freunde vom Bodensee zum Atlantik auf und verzichten dabei abwechselnd auf ihre Sinne – Sehen, Hören und Sprechen. Eine extreme Erfahrung mit Höhen und Tiefen. Das Ergebnis ist ein Film über Freundschaft, Kommunikation und das Vertrauen in sich und in andere.

David Stumpp, Produzent und einer der Protagonisten, stellt seinen Film heute persönlich um 19 Uhr im C1 Cinema Braunschweig vor.

Die Doku handelt von ihm, Bart und Jakob. Sie wollen gemeinsam die französische Atlantikküste erreichen und dabei abwechselnd auf das Sprechen, Hören und Sehen verzichten. Nach jeder Woche werden die Rollen getauscht. Schon bald merken die drei jungen Männer, dass das mehr als nur ein verrücktes Experiment ist.

Niemand kann ohne den anderen, jeder braucht Hilfe und muss zugleich helfen.

So wird aus den anfangs noch lustigen kleinen Missverständnissen im verregneten Schwarzwald schnell eine handfeste Krise, die sie nicht einfach ignorieren, aber auch nicht wirklich austragen können: Mit dem Sehen, dem Hören und dem Sprechen sind die drei Freunde ihrer wichtigsten Mittel zur Verständigung beraubt. Wie aneinander gekettet reisen sie immer weiter vorwärts, auf ganz neue Weise mit sich selbst konfrontiert.

Sie treffen auf ihrem Weg zum Meer ganz unterschiedliche Menschen und erleben urkomische Situationen. Doch damit aus dem Experiment eine wirkliche Sinneserfahrung werden kann, muss sich etwas ändern…

Wann: Heute um 19 Uhr

Wo: C1 Kino Braunschweig

Eintritt: ab 8,70 Euro