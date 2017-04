Klassischer Protest

Die Künstler und Künstlerinnen wollen mit dieser Reihe klassischer Konzerte auf die ungelöste Problematik der Endlagerung von Atommüll aufmerksam machen und gegen die Lagerung von schwach- und mittelradioaktivem Abfall in teils korrodierten Fässern im undichten ehemaligen Bergwerk Asse II protestieren.

Alle Künstler verzichten auf ihre Gage und finanzieren auch ihre Fahrtkosten selbst. Aus Berlin reisen für das Eröffnungskonzert „Und es ist das ewig Eine“ am Sonntag, 7. Mai, Anna Stieblich (Rezitation), Hans Gröning (Gesang) und Byron Knutson (Klavier) an. Auf dem Programm stehen Arien, Lieder und Gedichte über die Liebe von Mozart bis Wagner und Goethe bis Hölderlin. Beginn ist um 17 Uhr im Rathaus-Saal Wolfenbüttel.

Weiter geht es am Sonntag, 11. Juni, in der Kirche Groß Denkte mit dem Kammerchor venti voci. Unter dem Motto „An die Sterne“ singt er Werke von Schumann, Barbe, Jackson u.a. Winfried Hummel und Anneka Schiewek begleiten an Harfe und Flöte.

Die Konzertreihe wird am 6. August mit „The Quiet Land of Eirinn“ in der Kniestedter Kirche in SZ-Bad fortgesetzt. Antje Siefert (Gesang) und Andreas Pasemann (Keltische Harfe) spielen Renaissance- und Folkmusik. Mit frühbarocker Musik „con piacere“ geht es am 10. September in der Kirche Remlingen weiter.

Anlässlich der Bundestagswahl wird es am 23. September ein Sonderkonzert in der St. Johannes-Kirche in Wenden geben. „Barocke Köstlichkeiten für Flöte und Cembalo“ beschließen die Konzertreihe am Sonntag, 22. Oktober, im Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt.

Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr. Eintritt frei, Spenden willkommen.