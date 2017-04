Klassisch zwischen Kanal und Tankumsee

Ab an den Tankumsee! Im Hochsommer folgen Tausende diesem Aufruf. Im Frühling hingegen lässt sich dort wunderbar, fast ungestört spazieren gehen, radeln oder joggen. Knapp fünf Kilometer lang ist die Tour rund um den See. Je nach Tempo oder kleinen Abstechern dauert‘s also etwa eine Stunde.

Der Spaziergang beginnt für Autofahrer am Parkplatz. Radler, die aus Gifhorn (7,9 Kilometer), Wolfsburg (19,9 Kilometer) oder Braunschweig (29,5 Kilometer) kommen, erreichen den See auch von der Süd- und Ostseite. Reizvoll: eine Radtour entlang des Mittelland- und Elbeseitenkanals, keine nervigen Autos, ab und zu ein Schiff – ideal für Familien mit Kindern. Bietet die Seepromenade zunächst noch ein bisschen Abwechslung, wird‘s in der Südost-Ecke des Sees richtig schön ruhig. Wer möchte, steigt die Treppen zum Elbeseitenkanal hoch, um Schiff zu gucken oder macht Pause auf einer der Holzbänke, um Wasservögel oder Wolken zu beobachten. Wer den Spaziergang ausdehnen möchte, biegt an der Kanalunterführung ab Richtung Ilkerbruch.

SERVICE Anfahrt: Wer mit dem Auto kommt, muss Parkplatzgebühren zahlen. Je angefangene Stunde ein Euro. Tipp: Mit einer Radtour verbinden und Parkgebühren sparen. Einkehr: Seeblick, geöffnet täglich ab 11 Uhr; Seekate, täglich ab 11 Uhr; Seehotel-Restaurant geöffnet von 11.30 bis 14.30 und 18 bis 22 Uhr. Da Carlo im Ballonzentrum, sonntags 12 bis 22 Uhr, montags bis samstags 10 bis 22 Uhr, mittwochs zu; Zum Camper, 11 bis 21 Uhr, montags und dienstags geschlossen. Freizeit: Minigolf, geöffnet 12 bis 18 Uhr; Tretboot, Tickets in der Seekarte. Mehr Informationen: unter www.tankumsee.de