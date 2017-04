Vogelparadies bei Schöppenstedt

Ein eisiger Wind fegt über die sanften Hügel bei Schöppenstedt. Der breite Kiesweg, der sich vom Parklatz an der Kuckucksmühle an der Altenau entlangzieht, ist fast menschenleer. Eine Frau kommt mir entgegen, die hat ein großes Gerät in der Hand. Eine Angel im Futteral? Ein Gewehr?

Im Näherkommen ist zu erkennen: Es ist eine Kamera mit riesigem Tele-Objektiv. Später begegnet der Wanderer einer Frau mit zwei Hunden. Sie sieht meine Kamera und winkt ab: „Nicht viel los heute.“ Nun steigt die Neugierde.

Die ehemaligen Klärteiche einer Zuckerfabrik in Bansleben sind nämlich ein kleines Vogelparadies. Das Gelände wird vom NABUgepflegt. Er schreibt: „Die Klärteiche zählen zu den wichtigen Trittsteinen auf den europäischen Wanderrouten für Zugvögel, besonders für Watvögel. Vogelarten, die hier brüten, sind Zwergtaucher und Stockente sowie die Blessralle und die Teichralle, die das Röhricht und die ausgedehnten Flachwasserzonen liebt. Auch Krick-, Schnatter- und Löffelente kommen am Wasservogelreservat vor, und es wurden schon bis zu 60 Große Brachvögel gezählt. Im Frühjahr ist das Gebiet zudem ein Dorado für Freunde von Wasserfrosch, Erdkröte und Teichmolch.“

Nach etwa 800 Metern nähert man sich einem leicht erhöhten Holzhaus am Rande der Teiche: Es ist die Beobachtungsstelle des NABU. Von dort kann man durch Luken einen Rundumblick genießen. Der Wind pfeift hinein. Wilde Wolkenspiele am Himmel. Das Wasser dunkel gekräuselt. Die blühenden Sträucher am Ufer biegen sich. Sonst aber tatsächlich: wenig los. Ein Schwan, immerhin. Enten in der Ferne. Krick? Stock? Löffel? Schnatter? Schnattern tun sie jedenfalls. Aber ist nicht die Schnatterente sowieso ein weißer Schimmel?

Unbedingt zu empfehlen: Nehmen Sie ein Fernglas mit! Oder ein Teleobjektiv! Und mehr Geduld als ich. Denn die Beobachtung dieser stillen Teichlandschaft beruhigt auch ohne Vögel.

Auf dem Rückweg dann doch noch eine Erscheinung: Aus dem Uferbewuchs erhebt sich majestätisch ein großer weißer Vogel. Ein Kranich? Schnell die Kamera raus... Aber bis der Deckel vom Objektiv ist, entschwindet der Vogel schon als kleines helles Dreieck im regengrauen Himmel.

SERVICE Von Wolfenbüttel auf der L 627 Richtung Schöppenstedt. In Bansleben rechts ab Richtung „Kuckucksmühle“. Das Wasservogelreservat liegt an einem von drei Naturpfaden rund um Schöppenstedt. Startpunkt: Marktplatz in Schöppenstedt.