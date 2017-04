Luther und die Juden

Die Luther-Statue an der Marktkirche in Hannover mit verbundenen Augen sollte auf die Blindheit von Martin Luther und der Kirche gegenüber dem Judentum hinweisen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Ausstellung beginnt Gründonnerstag in St. Katharinen.

Die besonderen Gottesdienste der Kar- und Ostertage in der Braunschweiger St. Katharinenkirche beginnen am Gründonnerstag mit einem besonderen thematischen Bezug zum Reformationsjubiläums-Jahr 2017.

Vom 13. April bis zum 18. Mai wird die Wanderausstellung „Martin Luther und das Judentum“ in der Kirche am Hagenmarkt zu besichtigen sein. „Die starke Konzentration auf die Person Martin Luthers beherrschte schon vor 2017 weitgehend die öffentlichen Debatten und Marketingaktionen zu diesem 500. Jubiläum“, erklärt Katharinenpfarrer Werner Busch einen der Gründe dafür, warum die Ausstellung in diesem Jahr gezeigt werde.

Die kirchlichen und staatlichen Jubiläumsverantwortlichen haben mit der Mittelpunktstellung Luthers eine Entscheidung getroffen, die auch zur Bearbeitung der problematischen Seiten des Wittenberger Reformators herausfordere. Dazu gehöre zweifellos, so der Katharinenpfarrer, eine ausgeprägte Judenfeindlichkeit, wie sie vor allem in Luthers später Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ (1543) zum Ausdruck kommt. „Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, sich über bloße Zitatfetzen und Schlagworte hinaus eingehend zu informieren und ein begründetes Urteil über Martin Luthers Verhältnis zu den Juden zu bilden.“ Auch jüngere Entwicklungen und die Gegenwart sind im Blick.

Der Gottesdienst am Gründonnerstag beginnt um 18 Uhr mit einem Abendmahl.

Wann: Donnerstag, 13 April, 18 Uhr

Wo: St. Katharinen in Braunschweig

Eintritt: frei