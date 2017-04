Wandern durchs romantische Hasselbachtal

Der Parkplatz am VW-Bad, von hier aus kann man die Wanderung starten.

Der Ziehbrunnen erinnert an alte Zeiten der Wasserversorgung.

Hier sind wir am Libellengrund.

Ein Teppich aus Blüten und Bärlauch breitet sich an beiden Ufern des Hasselbachtals aus.

Die Wanderung durch das romantische Wolfsburger Hasselbachtal ist eine sehr nette, kurzweilige, 2,8 Kilometer lange Familienrunde. Tipp: für Klein- und Kindergarten-Kinder Gummistiefel und Wechselklamotten mitnehmen – dann macht das Erkunden des Baches noch mehr Spaß! Geparkt werden kann auf dem Parkplatz des VW-Bades (kein Entgelt).

Wer vor dem Freibad steht, folgt linker Hand dem schmalen Spazierweg Richtung Wald. An der ersten Kreuzung geht es geradeaus weiter Richtung Osten. Nach 475 Metern überquert man die erste Holzbrücke, hinter der es gleich rechts geht, um von nun an – immer im Sichtkontakt mit dem gurgelnden Bächlein – dem Flussverlauf zu folgen. Wer Anfang April den Weg einschlägt, wird von einem atemberaubenden Duft empfangen: So weit das Auge reicht, breitet sich links und rechts des Pfades ein Teppich aus Bärlauch aus. Die Baumstämme, die überall quer im Bachlauf liegen, laden zum Klettern und Balancierenein.

Wir folgen dem Weg, der auch für Kinderwagen geeignet ist, bis wir nach 1500 Metern einen Wirtschaftsweg und den Ziehbrunnen, der an die Wassergewinnung unserer Vorfahren erinnert, erreichen. Wer sich hier nach Osten wendet, kommt über die Holzchaussee und die Hehlinger Straße nach 1,6 Kilometern (circa 20 Minuten Gehzeit) am Nordsteimker Lindenhof an.

Wir halten uns jedoch rechts, Richtung Westen, und erreichen nach wenigen Metern auf dem Wirtschaftsweg den Libellengrund. Aus dem mit einer überdimensionalen Libelle gestalteten Stein sprudelt in den warmen Monaten reines Trinkwasser, im Grund lädt eine Sitzgruppe zum Picknick ein. Der sieben Tonnen schwere Findling aus rotbraunem Granit ist ein Relikt der Eiszeit. Der Libellengrund ist eine von 17 Stationen auf der Brunnen- und Quellenwanderung durch den Wolfsburger Forst. Der Rückweg führt über den Hasselbach Weg, einem breiten Wirtschaftsweg, zurück zum VW-Bad.

Wer noch Lust auf einen Abstecher hat, wendet sich am Libellengrund Richtung Westen und folgt für 1,95 Kilometer dem Rothehofer Trift – und bewundert nach 1,4 Kilometern die Henkereiche. Kurz vor dem Wasserrad erwartet die Besucher das Arboretum des Stadtforstes Wolfsburg (Achtung: Der Pfad ist nur teilweise mit dem Kinderwagen befahrbar.). Hier erfährt der Besucher alles über Jahresringe, Totholz, die Funktion der Rinde, die Aufgaben der Wurzel und das „Kraftwerk“ Baumkrone. Das Arboretum ist frei zugänglich.

SERVICE Parken: VW-Bad, Berliner Ring 41, 38440 Wolfsburg. Einkehrmöglichkeiten: Parkhotel Wolfsburg, Unter den Eichen 55, 38446 Wolfsburg, Telefon: (05361) 5050, http://www.parkhotel-wolfsburg.de/, im Sommer sehr schöne Terrasse, Spielplatz in Sichtweite. Lindenhof Nordsteimke, Hehlinger Str. 10, 38446 Wolfsburg, Telefon: (05363) 97573, http://www.lindenhofnordsteimke.de/. Erkundungstipp: Arboretum des Stadtforstes.