Bescheidener Großkotz

Mit bissiger und provokanter Art will Stadelmann die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy auflösen. Bei ihm zählt immer der nächste Gedanke, und der ist zumeist unberechenbar. „Ich möchte ein besserer Mensch werden und mache deswegen die anderen schlecht“, sagt der 36-Jährige auf seiner Homepage über sich selbst.

Bekannt wurde Stadelmann mit der Radiosendung „Stadelmann am Nachmittag“ auf „You FM“. Später wechselte er zu 1Live und moderierte dort eine Vormittagssendung. 2014 gewann er den „RTL Comedy Grand Prix“ und den „Deutschen Comedypreis“ in der Kategorie „Bester Newcomer“.

Nun will der in Ostdeutschland geborene Stadelmann noch einen draufsetzen: Sein neues Soloprogramm „#humorphob“ nennt er in bescheidener Großkotzigkeit „revolutionär“. Anfang Februar prämierte er damit im Quatsch Comedy Club, dort hatte er vier Jahre zuvor seine Stand-Up-Karriere mit dem Programm „Was ist denn los mit den Menschen?“ begonnen und wurde dafür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mal wundert er sich über alltägliche Beobachtungen, mal ist die aktuelle Politik sein Ziel. Natürlich darf ein scharfsinniger Blick auf die Hauptstadt Berlin in diesen Zeiten auch nicht fehlen.

Wann: Heute, 8. April, 20 Uhr

Wo: Hallenbad - Kultur am

Schachtweg, Wolfsburg

Eintritt: ab 19 Euro