Ein Hauch von Paris

Nach wilden Clubnächten in Braunschweig zieht es die Veranstaltungs-Agentur Manege 5 Events nun in die regionalen Theater-Gefilde. Mit dem Ziel, die diversen Spielarten des Burlesque – eine Art erotisches Varieté – zu zeigen, präsentiert der Veranstalter mit dem Programm „French Kiss“ nun Burlesque in der Komödie am Altstadtmarkt.

Die Gäste erwartet eine thematisch zusammenhängende Show, die in 80 Minuten bunte Acts zu einem Thema vereint. Die „Lipsi Lillies“ sind Leipzigs erste Burlesque-Gruppe. Die vier Leipzigerinnen legen besonderen Wert auf Originalität und wollen ihren eigenen Darbietungen stets einen besonderen Twist geben. „Uns geht es um mehr als nur um den Strip oder den Tease, wir wollen mit unseren Darbietungen Geschichten erzählen“, sagen sie über sich selbst. Diese können poetisch, gefährlich oder auch sehr komisch sein. Mit Magie, Glitter und zauberhaften Kostümen soll das Publikum in eine Traumwelt entführt werden.

In „French Kiss“ verführen die vier Damen mit Showgirl-Esprit, Humor und einem Hauch des berühmten französischen Laissez Faire. Frech, frivol und frankophil wollen sie ihr Publikum unterhalten .

Dabei schlüpfen Mama Ulita, Roxie Heart, Mirielle Tautou und Simone de Boudoir in immer neue Rollen wie betörende Absinth-Feen, gefährliche Femme Fatales und nicht so unschuldige französische Schulmädchen.

Wann: Heute, 7. April sowie 28. April, jeweils um 19.30 Uhr

Wo: Komödie am Altstadtmarkt

Eintritt: ab 22,60 Euro