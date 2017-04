Rap für den guten Zweck

Am Samstag, 8. April, findet zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Parkplatz der alten Feuerwache in Salzgitter-Lebenstedt ein Benefiz-Familienfest zugunsten des Vereins „Wir helfen Kindern“ statt. Neben Kinder-Visagisten und einem Kettenkarussell soll außerdem eine Hüpfburg auf dem Parkplatz aufgebaut werden.

Anschließend an das Familienfest wird ab 18 Uhr in der Kulturscheune ein Benefizkonzert gespielt, dessen Erlös ebenfalls dem Verein „Wir helfen Kindern“ zugutekommt. Im Vorprogramm des Konzerts treten die Salzgitteraner Jugendlichen der Gruppe „Rapflection“ auf, während im Anschluss mit dem Bremer Joka und dem Berliner Silla zwei Größen der deutschen Rap-Szene auf der Bühne stehen werden. Karten für das Konzert gibt es ab 19 Euro an der Abendkasse.