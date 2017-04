Gegen den Strom

Nach 30 intensiven Jahren auf den nationalen und internationalen Bühnen und mehr als zwei Millionen verkauften Tonträgern kann Independent-Rocker Phillip Boa auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Bereits seit Beginn seines künstlerischen Schaffens Ende der 80er Jahre steht Boa – fernab des musikalischen Mainstreams – für eine ganz eigene Art von Musik. Seine Aversion gegen persönliche und auch gesellschaftliche Dogmen thematisiert der 54-Jährige in seinen Songs ebenso wie seine Abneigung gegenüber Prunk, Protz und Glamour in der Pop-Szene.

Gemeinsam mit seiner 1985 gegründeten Band The Voodooclub hat Boa nun ein neues Album produziert, das er auf seiner Tour vorstellt. In seiner Werkschau „Blank Expression“ blickt der selbst ernannte Alternative-Anarchist einerseits auf seine wichtigsten Singles zurück, und stellt mit dem Album „Fresco – A Collection Of 12 New Songs“ zudem ein Dutzend neue, bislang unveröffentlichte Songs vor. Begleitet wird Boa bei seinem Auftritt im Wolfsburger Kulturhallenbad jedoch nicht vom Voodoclub, sondern von der Kölner Band Box and the Twins, die im letzten Jahr ihr Debut-Album veröffentlichte.

Das Konzert am Freitag, 7. April, beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 33 Euro an der Abendkasse.