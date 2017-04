Rätselhaftes Braunschweig

Der Lyriker Georg Oswald Cott geht in seinem Programm „Im Zeitraffer“ alten Braunschweiger Geheimnissen auf die Spur.

So wie dem des unbekannten Künstlers des Bronzelöwen vor der Burg Dankwarderode: Cott spürte ihm nach. Im Dunkel liegen auch die Jugendjahre des Papstes aus Hornburg, Clemens II. Ebenso wie die Geschichte um Lessings Grab, das lange vergessen war. Was trieb Goethe in die Region und wie verbanden sich Peking und Braunschweig? Welche Einschnitte hinterließ die Mauer, die über Jahrzehnte Deutschland teilte und das Braunschweiger Land zerriss? Den verwehten Spuren aus rund tausend Jahren folgt Georg Oswald Cott in vierzehn anekdotischen Berichten. Darüber hinaus wird der Lyriker Georg Oswald Cott an diesem Abend aus seinen aktuellen Gedichten lesen.

Der Erlös geht als Spende an die Aktion „Kinder in Armut“

Wann: Dienstag, 4. April, 20.15 Uhr

Wo: Buchhandlung Graff

Eintritt: ab 10 Euro