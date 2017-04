Stars zum Anfassen

Die 35-jährige Ikone der Volksmusik will den aktuellen Schlager-Trend in Deutschland nutzen, um auf ihre bisher größte Tournee zu gehen. Morgen, um 19.30 Uhr veranstaltet Florian Silbereisen in der Volkswagen-Halle das „große Schlagerfest“.

Dabei hat er sich namhafte Unterstützung mit ins Boot geholt: So wird mit DJ Ötzi einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Interpreten auftreten. Der dreifache Echo-Preisträger hatte im Jahr 2000 seinen Durchbruch mit dem Coversong „Hey Baby“. Außerdem wird die fünfköpfige Schlagerband Voxxclub für Stimmung sorgen. Die Band zählt sich zum Genre der neuen Volksmusik, in der Elemente der Volksmusik in Kontext mit Jazz, Folk oder Rock gesetzt werden.

Silbereisen selbst wird mit seiner eigenen Schlagerband „Klubbb3“ auftreten, in der er gemeinsam mit Jan Smit und Christoff De Bolle auf der Bühne steht. Die drei Jungs gehen nach ihrem erfolgreichen Debüt-Album „Vorsicht unzensiert!“ zum ersten Mal zusammen auf Tour. Ergänzt wird dieses Line-Up durch die Amerikanerin Sarah Jane Scott, die ihre Schlager-Karriere vor einigen Jahren an der Seite von Florian Silbereisen in seiner ARD-Show begann.

In ihrem Programm werden die Schlagerstars auch die ganz großen Hits wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Ich war noch niemals in New York“ oder „Biene Maja“ spielen. Wer jetzt schon weiß, dass es ihn bei diesen Songs nicht auf den Plätzen hält, der kann sich im Vorhinein erstmals Stehplätze für die Veranstaltung kaufen. Der Stehplatzbereich wird sich direkt an der Bühne befinden. So kann man die Stars des Schlagerfests hautnah erleben und mit ihnen die ein oder andere Polonaise starten.

Ein wahres Schmankerl hat sich Silbereisen noch überlegt, um den Schlager endgültig in die Neuzeit zu holen: Die mehrfachen Breakdance-Weltmeister „Dancefloor Destruction Crew“ werden für die tänzerische Untermalung des Abends sorgen. „Sie zeigen, wie sexy und spektakulär der Schlager heute tanzt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Showmaster kann es selbst kaum noch abwarten: „Endlich läuft der Countdown für das große Schlagerfest. Wir werden gemeinsam ganz viel Spaß haben. Die Konfetti-Kanone ist schon geladen!“

Wann: Mittwoch, 5. April, 19.30 Uhr

Wo: Volkswagen-Halle

Eintritt: ab 29 Euro