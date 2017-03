Psychedelisches Erlebnis

The Australian Pink Floyd Show widmet sich heute vor allem dem Album „The Dark Side of the Moon“. Foto: Veranstalter

The Australian Pink Floyd Show gastiert heute in Braunschweig.

Der Einfluss, den Pink Floyd in den 70er und 80er Jahren auf die Rockmusik hatten, ist kaum zu unterschätzen. Mit ihren psychedelischen, epischen Alben und ihren aufwendigen Bühnenshows revolutionierten sie die Ästhetik der Branche.

The Australian Pink Floyd Show haben sich in 20 Jahren weltweit den Ruf erspielt, die Atmosphäre von Konzerten ihrer Vorbilder kongenial einzufangen. Auch Mitglieder der Originalband wie Gitarrist David Gilmour loben ihre Shows.

Heute Abend ist The Australien Pink Floyd Show in der Braunschweiger Stadthalle zu erleben. Im Mittelpunkt des Konzerts steht das Album „The Dark Side Of The Moon“. 1973 veröffentlicht, gilt es mit mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren als das erfolgreichste von Pink Floyd und eines der meistverkauften Alben der Rockgeschichte.

The Australian Pink Floyd Show wollen es in Kombination mit einer Licht- und Laser-Show authentisch und eindrucksvoll auf die Bühne bringen. „Wir analysieren jedes musikalische Detail, bis wir in der Lage sind, die Songs originalgetreu zu spielen“, sagt Sänger und Gitarrist Steve Mac. Keyboarder Jason Sawford fügt hinzu: „Die Schwierigkeit liegt darin, den Sound von Pink Floyd genau zu treffen. Jede Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit wird sofort bestraft, Improvisation ist unmöglich.“ Dennoch versuche die Band, ihrer Performance auch eine eigene Note zu verleihen.

Neben „The Dark Side of the Moon“ sind auch Songs aus den Anfangsjahren der Band sowie aus späteren Perioden Teil der Show.