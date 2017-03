Eine US-Gruppe tanzt in Wolfenbüttel und Wolfsburg.

Modern Dance aus New York

Einen fulminanten Mix aus Modern Dance und klassischer Musik bietet das Ensemble Rioult Dance aus New York. Der Franzose Pascal Rioult, ehemaliger Tänzer bei der Martha Graham Dance Company und einer der wichtigsten Choreografen des New Modern-Stils, überrascht in seinen Choreografien mit klaren Linien, Dynamik und gekonnter Raumaufteilung.

Seine Company verbindet die Bewegungssprache des Modern Dance und klassische Musik mit ausgefeiltem Timing, Disziplin und großem tänzerischen Können.