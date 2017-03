Die Deutschen und ihr Luther

In Wolfenbüttel geht es um Reformationsjubiläen.

Es gibt viele Lutherbilder, die zum Teil bis heute wirksam geblieben sind: Prophet, Ketzer, Aufklärer, Antisemit, Kirchenspalter, Nationalheld, Fürstenknecht – um nur einige zu nennen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert setzte sich eine nationale Deutung Luthers durch. Sein „Kampf gegen Rom“, seine Bibelübersetzung ins Deutsche, schließlich die Person des Reformators selbst wurden zu einem „deutschen“ Mythos.

Mit diesem Lutherbild, seiner politischen Instrumentalisierung und seinen historischen Hintergründen setzt sich der Kirchenhistoriker Hansjörg Buss am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr in der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel auseinander. Sein Vortrag findet im Rahmen der der aktuellen Sonderausstellung „Luthermania ¨– Ansichten einer Kultfigur“ in der HAB statt.