Faszinierender Kosmos

Auch nach über 500 Jahren haben Hieronymus Boschs Werke nicht an Faszination eingebüßt. Der Film „Die wundersame Welt des Hieronymus Bosch“ lädt Kunstliebhaber ein, dessen Kosmos auf völlig neue Weise kennenzulernen.

Wer war Hieronymus Bosch? Wieso sprechen seine Motive uns heute mehr denn je an? Woher nahm Bosch die Inspiration für seine unkonventionellen und zeitlosen Gemälde?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Film aus der Reihe „Exhibition on Screen“. Er basiert auf der vielfach gefeierten Ausstellung .Heronimus Bosch. Visions of Genius“ des Het Noordbrabants Museum in Sudholland. Erstmals versammelten die Kuratoren den Großteil von Boschs verbliebenen Gemälden und Zeichnungen in seiner Heimatstadt. Die Ausstellung lockte fast eine halbe Million Menschen aus aller Welt nach `sHertogenbosch. Mit faszinierenden Enthüllungen über sein Leben und Hintergrundgeschichten zu seinen Arbeiten ist dieser filmische Ausflug eine Entdeckungsreise zu einem kreativen Genie.

Die Filmreihe gewährt in hochauflösenden Filmaufnahmen Blicke hinter die Kulissen der großen Museen der Welt. Der Ehrgeiz ist, große Künstler und Werke in neues Licht zu stellen.