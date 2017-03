Insgesamt werden am Wochenende rund 1000 Besucher bei „Braunschweig spielt“ in der Stadthalle erwartet. Foto: Norddeutsche Spielekultur e.V.

Braunschweig Bei der Braunschweiger Spielemesse können Gesellschaftsspiele Probe gespielt werden. Sie steigt am 25. und 26. März in der Stadthalle.

An die Würfel, fertig, los!

Ob altbekannte Brettspiel-Klassiker oder die neuesten Karten- und Gesellschaftsspiele: Auf der Braunschweiger Spielemesse gibt es für begeisterte Spieler einiges zu entdecken.

Am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, soll gekniffelt und gescrabbelet werden, was das Zeug hält, und auch die eine oder andere Partie Monopoly dürfte an diesem Wochenende im Congress-Saal der Braunschweiger Stadthalle ausgetragen werden.

An beiden Messetagen können Besucher jeweils ab 11 Uhr an einem der rund 90 Tische verschiedene Spiele ausprobieren, am Verkaufsstand der „Spieleburg“ Exemplare für die heimische Sammlung erwerben oder sich bei den Experten der Messe über die neuesten Spielekracher informieren. Insgesamt stehen bei „Braunschweig spielt“ rund 500 Spiele zur Verfügung, die vor Ort kostenlos ausgeliehen und Probe gespielt werden können.

Wer seinen Horizont in Sachen Gesellschaftsspiele erweitern möchte, jedoch keine Lust hat, Anleitungen zu studieren, der kann sich von den erfahrenen „Spieleerklärern“ helfen lassen.

Im Rahmen der Messe wird am Samstag um 15 Uhr zum zweiten Mal die Braunschweiger Brettspielmeisterschaft ausgetragen. Hier duellieren sich Turnierteilnehmer bei dem Legespiel „Karuba“. Auch am Sonntag wird ab 15 Uhr ein Turnier stattfinden, in dem die Teilnehmer im Würfel-Klassiker „Qwixx“ gegeneinander antreten. Für beide Turniere gibt es noch Restplätze, für die sich Interessierte auf der Internetseite der Messe anmelden können.

Tageskarten kosten 4 Euro, eine Wochenendkarte 7 Euro. Kinder bis 13 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zutritt. Messeschluss ist am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Mehr Infos unter www.braunschweig-spielt.de.