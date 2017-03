Samuel Koch liest Luther in Nordsteimke

Wolfsburg Der Schauspieler Samuel Koch wird am 8. Juni in der Kirche St. Nicolai in Nordsteimke unter dem Titel „Lesen, Lauschen, Lachen: Luther!“ einen Vorabend zur Festivaleröffnung von Soli Deo Gloria gestalten. Der querschnittgelähmte Darsteller studierte nach seinem Unfall 2010 in einer „Wetten, dass..“-Sendung Schauspiel und ist Ensemblemitglied am Staatstheater Braunschweig. Karten für Kochs Gastspiel in Nordsteimke gibt es unter Telefon (0531) 1 66 06 und konzertkasse.de

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder