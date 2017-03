Gemeinsam forschen mit Oma und Opa

Kurz vor dem Wochenende ist im Phaeno in Wolfsburg Oma-Opa-Enkelzeit. Einmal im Monat gibt es dieses Angebot, bei dem Großeltern und Enkel gemeinsam Zeit im Phaeno verbringen und dabei exklusive Angebote nutzen können. In dieser Woche steht „Keine Angst vor Mathe!“ auf dem Plan, bei dem gemeinsames Experimentieren mit mathematischen Phänomenen möglich ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kinder schätzen müssen, wie viel eine Million ist. Oder sie raten sollen, wie viel in ein Sparschwein passt. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer (0 53 61) 89 01 00.

Wann: Heute, 15-16 Uhr

Wo: Phaeno Wolfsburg

Eintritt: Tagesticket