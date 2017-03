Ab ins Mittelalter – in Braunschweig findet eine Messe statt

In glänzender Rüstung erwarten auch Ritter die Besucher am Wochenende zur Mittelaltermesse. Foto: Veranstalter

Braunschweig Am Wochenende steigen Besucher in der Braunschweiger Milleniumhalle mit der „Messe Anno 1400“ in eine Zeitmaschine.

Am Wochenende ziehen Ritter, Mägde und Burgfräulein in die Braunschweiger Milleniumhalle ein. Dann findet ein zweitägiges Mittelalterspektakel statt. Die Veranstaltungsform, die in den Sommermonaten tausende Besucher in Burgen, Schlösser oder auf Märkte lockt, soll nach dem Willen der Organisatoren in Braunschweig ein Winterdomizil erhalten. Auf über 3000 Quadratmetern Hallenfläche und im Freibereich wird ein großer mittelalterlicher Marktplatz entstehen, bei dem die Besucher traditionelles Handwerk, feilschende Händler und urige Gastronomie erleben können. Die Besucher können auch mit anpacken oder den Erzählungen der weit gereisten Krämer lauschen.

Im Zentrum des Hallenspektakels steht eine mittelalterliche Bühne, auf der an beiden Tagen ein mittelalterliches Musik- und Gaukeleiprogramm angeboten wird. Im Wechsel tummeln sich hier Bands, Gaukler und Komödianten. Das Treiben wird nur unterbrochen, wenn der Herold zu „Schwert und Schild“ ruft und ein Turnier der Rittersleute beginnt. Mit schweren gotischen Rüstungen bekleidet kämpfen dann die wackeren Mannen um den Sieg.

Wann: Samstag, 11-24 Uhr,

Sonntag, 11-19 Uhr

Wo: Milleniumhalle Braunschweig

Eintritt: 8 Euro