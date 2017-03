Märchenhaftes Figurentheater

Dieses Märchen kennt jedes Kind: Eine Hütte im Wald, eine Mutter mit ihren beiden Töchtern, es ist warm und gemütlich, da klopft es am Abend an der Tür und ein dicker, brauner Bär steckt seinen großen Kopf herein...

Das Märchen Schneeweißchen und Rosenrot führt Figurenspielerin Anke Berger im Theater Fadenschein mit ihren Handpuppen auf. Die Geschichte von bösen Zwergen und verwunschenen Prinzen, von geraubten Schätzen und einem schrecklich langen Bart ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Aber natürlich können sich auch Erwachsene vom Puppenspiel begeistern lassen.

Wann: Montag, 13. März, 10.30 Uhr

Wo: Theater Fadenschein

Eintritt: 7 Euro, Kinder 6 Euro