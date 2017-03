Fünf Bands kämpfen um den Sieg bei „Wolfenbattle“l

Wolfenbüttel Bei der „Wolfenbattle“ wird die beste Band der Region gekürt – die Top Fünf treten Samstagabend in der Kuba-Halle gegeneinander an.

Welche Band ist die Beste in der Region? Um das herauszufinden, haben sich 40 Musikgruppen für die „Wolfenbattle 2017“ beworben. Beim Entscheidungskonzert, das am Samstag, 11. März, in der Kuba-Halle in Wolfenbüttel stattfindet, werden sich die Top Fünf miteinander messen. Ausgewählt hat sie eine siebenköpfige Jury aus dem Musikgeschäft.

Diese Bands werden gegeneinander antreten: „Falling Breakdown“ aus Wolfenbüttel, „Revelator“, „Kitokaya“ und „Am I Error“ aus Braunschweig sowie „Broken Skull“ aus Helmstedt. Über den Gewinner des Bandcontests entscheiden am Ende die Jury und das Publikum gemeinsam.

Als ersten Preis gibt es eine CD-Produktion zu gewinnen. Für den zweiten Platz gibt es eine Musikvideoproduktion und für die übrigen Plätze Auftrittsmöglichkeiten bei Veranstaltungen wie beispielsweise der Kulturnacht.

„WolfenBattle 2017“ kürt nicht nur einen Gewinner, sondern ist zugleich auch Lokalentscheid für den bundesweiten Contest „Local Heroes“. Das heißt: Eine Band des Wettbewerbs wird zu einem Semifinale von „Local Heroes“ nach Hannover fahren.

Im vergangenen Jahr schaffte es die Band Kyonic, Sieger von „WolfenBattle“ 2016, bis zum Bundesfinale von „Local Heroes“ und vertrat dort Niedersachsen. Kyonic wird auch beim diesjährigen Wettbewerb außer Konkurrenz auftreten.