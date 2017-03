Frauensachen a cappella

Die A-Cappella-Szene wird von Männern dominiert. Fast schon exotisch mutet da die Gruppe Le Brünettes an. Fünf Jahre nach ihrer Gründung stellen sie mit ihrem rein weiblichen Ensemble immer noch eine Besonderheit dar. Mit „A Woman Thing“ haben sie ihrem zweiten Album jetzt einen Titel gegeben, der ihre Lage treffend beschreibt. Am Freitagabend präsentieren sie es in der Kulturscheune in Salzgitter-Lebenstedt.

Le Brünettes fallen aber nicht nur durch ihr Frausein auf. Als Preisträgerinnen des Internationalen A-Cappella-Wettbewerbs Leipzig im Jahr 2013 und als Gewinnerinnen des internationalen A-Cappella-Wettstreits „Vokal.total.2013“ tun sie sich als Kennerinnen ihres Fachs hervor.

Das Programm von Les Brünettes ist eine persönliche Annäherung an die Werke ihrer Vorbilder, somit auch eine Reise durch die Jahrzehnte, Kontinente, Sprachen und Stilistiken. Das neue Album kann als eine Hommage an starke, kreative und sinnliche Frauen verstanden werden. Die Gruppe schafft es, Songs starker Frauen zu ihren eigenen machen. Der Marsch „L‘ Homme à La Moto“ wird zum swingenden Augenzwinkern, die „99 Luftballons“ gewinnen an Schärfe, das Worldmusic-Stück „My Heart“ durch eine Prise R’n’B an Groove. Beim Singen schöpfen die vier Sängerinnen ihr stimmliches Potenzial voll aus: Sie musizieren, ohne Instrumente zur Hilfe zu nehmen.

Wann: Freitag, 10. März, 19.30 Uhr

Wo: Kulturscheune, Lebenstedt

Eintritt: AK 30 Euro