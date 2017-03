Kurz vorm Kelly-Family-Revival spielt Jimmy Kelly in Braunschweig

Für das Konzert von Jimmy Kelly und Band am Donnerstag, 9. März, in der Brunsviga gibt es noch Karten.Foto: Veranstalter

Braunschweig Die Comeback-Konzerte der Erfolgsband im Mai waren schnell ausverkauft. Doch am 9. März ist Jimmy Kelly mit eigener Band in der Brunsviga zu erleben.

Die Nachricht schlug im Herbst Wellen: Nach einer knapp zehnjährigen Pause kündigte die Kelly Family ein Comeback-Konzert im Mai 2017 und ein neues Album an, das in wenigen Tagen erscheinen soll. Aus dem einen Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle wurden wegen der großen Nachfrage in Windeseile drei.

Wenige Wochen vor der Wiedervereinigung der meisten früheren Kelly-Mitglieder ist Jimmy Kelly mit seiner eigenen Band am Donnerstag, 9. März, in der Braunschweiger Brunsviga zu erleben. Mit Gitarre, Akkordeon, Fiddle, Kontrabass, Banjo, Tuba und einigen Instrumenten mehr spielen die Musiker irische und spanische Folksongs, aber auch Klezmer-Musik und einige Lieder, die Jimmy selber geschrieben hat. „Natürlich wird auch der ein oder andere Kelly-Family-Klassiker dabei sein“, kündigt der 45-jährige Vollblutmusiker an.

Zwischendurch will Kelly Anekdoten aus seinem Leben erzählen. Nach dem Ende des Hypes um die Kelly-Family veröffentlichte er 2005 sein erstes Solo-Album und tingelte seitdem mit seiner eigenen Band und teils auch ganz allein durch Deutschland und Europa. „Manchmal sind es schöne Geschichten, andere Male nicht so schöne, die mir dort draußen begegnen. Ich traf Leute, die mir stundenlang zuhörten, weinten und Fragen stellten. Andere bewarfen mich mit Klorollen. Man stellt fest, dass auf der Straße einfach alles möglich ist“, sagt Kelly.

Wann: Donnerstag, 9. März, 20 Uhr

Wo: Brunsviga Braunschweig

Eintritt: 28 Euro

Von Florian Arnold