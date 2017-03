„Hairspray“ auf der Schallplatte

In diesem Sommer gehört die Burgplatz-Arena des Staatstheaters noch einmal dem Musical. Mit „Hairspray“ von Marc Shaiman geht Braunschweigs neue Generalintendantin Dagmar Schlingmann ab 12. August in ihre erste Spielzeit. „Ich weiß, dass der Burgplatz eine große Tradition als Ort der Freiluftoper hat. Da wir unser Musiktheaterensemble aber erst neu formieren und das Staatsorchester für den Saisonstart mit großer Oper im Großen Haus brauchen, können wir logistisch nicht schon vorher für eine Burgplatzoper proben. Daher setzen wir noch einmal auf ein Musical mit Spezialensemble und Band“, erklärte Schlingmann jetzt bei der Vorstellung des Produktionsteams.

Im Sommer 2018 gehe es dann aber wieder mit der Oper auf den Burgplatz. Sorge darum, dass sich das Publikum nach zwei Jahren Musical der Oper entfremden könnte, hat sie nicht. „Wir haben so einen berühmten Operntitel ausgesucht, dass sich alle darauf freuen werden.“ Verraten wollte sie ihn natürlich noch nicht.

Stattdessen zeigte Andreas Wilkens sein Bühnenbildmodell für „Hairspray“. Wilkens hat am Staatstheater in der Ära Gropper viele Produktionen von Andreas Baesler ausgestattet, darunter „Boris Godunow“ und „Hänsel und Gretel“. Als Spielfläche dient ihm für „Hairspray“ eine Schallplatte, die sich wirklich drehen kann: Erstmals wird es damit eine Drehbühne auf dem Burgplatz geben. Im Hintergrund des Burglöwen liegt der Clutch-Trust, der im Musical den Fernseh-Sender, in dem Tracy ihren Weg machen will, beherrscht. Das Signet erinnert nicht von ungefähr an die Silhouette des aktuellen amerikanischen Präsidenten. „Wir deuten einen zeitgenössischen politischen Kontext an, wer ihn sehen will, kann ihn erkennen. Wir bieten aber auch eine tolle Show.“

Regisseur Sebastian Welker, der unter Schlingmann in Saarbrücken unter anderem „The Rocky Horror Show“ und „Parsifal“ inszeniert hat, legt Wert auf die Glaubwürdigkeit der Hauptfigur. „Tracy macht ihren Weg. Obwohl sie nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, gewinnt sie die Casting-Show, bekommt ihren Lover und erreicht Gleichberechtigung für die damals noch ausgegrenzten Schwarzen.“ Welker sieht darin ein wichtiges Signal für eine bunte, weltoffene Gesellschaft. Damals in den 60ern sei man in ein neues tolerantes Lebensgefühl vorgestoßen, heute sei es wieder vielfach gefährdet. „Das wollen wir stark machen. Zu sehen ist aber auch, wie Tracys amerikanischer Traum von der Karriere einer Außenseiterin am Ende voll ins System integriert wird. Die Schwarzen werden dann eben Teil der Show, der Clutch-Trust verdient weiter.“

Die Kostüme entwirft Tanja Liebermann. „Wir starten mit blonden Tollen und Petticoats, und irgendwann landen wir im Punk“, erklärt sie.

Zum Ensemble werden auch einige Mitglieder des Opernensembles, darunter Milda Tubelyte und Matthias Stier, gehören, sowie der aus Braunschweiger Musicals bekannte Randy Diamond, der die Travestie-Rolle der Mutter übernimmt. Sie spielte im „Hairspray“-Film John Travolta.

Ergänzt wird das Programm um zwei Opernnächte am 26. und 30. August, in denen die neuen Ensemblemitglieder und das Staatsorchester unter dem neuen Generalmusikdirektor Srba Dinic Ausschnitte aus dem Opernrepertoire der kommenden Saison darbieten. Es moderieren Dagmar Schlingmann und Operndirektorin Isabell Ostermann. Eine gute Idee, um Burgplatzfans aufs Angebot im Großen Haus aufmerksam zu machen. Zudem zeigen Tänzer des Staatstheaters im Rahmen der Dom-Nächte zum Thema Gnade am 11. August eine Choreographie von Gregor Zöllig.

Hauptsponsor ist weiterhin BS-Energy, das wieder 100 Schüler zu Workshops und Aufführungen einlädt (Bewerbung von Schulen der Region erbeten an presse@bs-energy.de). Vorstandschef Julien Mounier überbrachte dem neuen Leitungsteam ein besonderes Geschenk: „Wir haben uns sonst immer Jahr für Jahr entschieden. Diesmal geben wir eine Förderzusage für die nächsten drei Jahre. Die Burgplatz-Oper gehört zu Braunschweig, da sehen wir uns in der Pflicht.“

Der Vorverkauf startet am 11. März u.a. unter (0531) 16606. Vorstellungen am 13., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 28. und 29. August, je 19.30 Uhr, sowie am 19., 20. und 27. August, je 14.30 und 19.30 Uhr. Schülervorstellungen am 22. und 25. August, je 11 Uhr. Die Karten kosten 26 bis 61, für die Opernnacht 40 Euro.

Berger, Andreas