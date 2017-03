Krimi auf der Marienburg

Das Märchenschloss auf dem Marienberg ist für die Sommersaison gerüstet. Neben den regelmäßigen Führungen warten auf die Besucher Theater- und Themenführungen. Interaktive Führungen wie „Liebe, Macht und Lebensart“, „Aufbruch ins Exil“, „Ritterruhm und Hexenwahn“ oder die neue Krimiführung, die am 31. März Premiere feiert, machen die Geschichte des Schlosses und der Welfen erlebbar.

Zum Saisonstart am Sonntag, 5. März, sind die Besucher eingeladen, das Schloss auf eigene Faust zu besichtigen und einen kleinen Vorgeschmack auf die eine oder andere Theaterführung zu erhalten. Kostümierte Schlossführer wie Sophie Dorothea von Celle, die sogenannte Prinzessin von Ahlden, Rotkäppchen oder der Zauberer Merlin sind am 5. März und das ganze Jahr bei ihren Themenführungen zu erleben.

Zwischen 10 und 18 Uhr können die Besucher an diesem Sonntag durch die Schlossgemächer und die Ausstellung „Der Weg zur Krone“ wandeln. An zahlreichen Stationen beantworten die Schlossführer Fragen oder erläutern Exponate. Auch die Kapelle ist geöffnet. In der Kutschenremise verwandeln sich die Kinder beim Schminken in allerlei Fantasiegestalten oder basteln königliche Utensilien. Um 11 Uhr öffnet die Grillstation im Hof.

Wann: Sonntag, 5. März, 10-18 Uhr

Wo: Schloss Marienburg, Pattensen

Eintritt: Schloss 9, ermäßigt 6,50 Euro, Ausstellung 7, ermäßigt 6 Euro, Kombi 13, ermäßigt 11 Euro. Kinder bis 5 Jahren frei.