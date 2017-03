Handgemachtes gibt es am Wochenende bei der Handmade

Die Kreativ-Messe „Handmade“ öffnet am 4. und 5. März in der Stadthalle Braunschweig ihre Türen. Die Besucher erwarten über 180 Aussteller, die mit ihrer Vielfalt an Materialien und handgearbeiteten Produkten für ein breitgefächertes Angebot sorgen. Die Fachhändler kommen aus dem In- und Ausland nach Braunschweig, um die neuesten Do-it-Yourself-Trends zu präsentieren.

Für diejenigen, die sich direkt vor Ort verwirklichen wollen, bieten zahlreiche Mitmach-Aktionen Gelegenheit, seine eigenen Fertigkeiten auszuprobieren. So kann der Besucher zum Beispiel Jutetaschen, Blumen-Ensembles und Betondekohäuschen herstellen.

Für die jungen Besucher sorgt die Lebenshilfe für eine unterhaltsame Kinderbetreuung.

Erstmalig gelten alle Eintrittskarten der „Handmade“ auch als Fahrkarte für die Linien der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Die Besucher können zwei Stunden vor der Veranstaltung bis Betriebsschluss kostenlos in der Tarifzone 40 die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Neu im Repertoire ist das 2-Tage-Ticket für 12 Euro. Es gilt an beiden Messe-tagen und als Fahrkarte. Tageskarten sind für 7 Euro bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Eine Liste der Vorverkaufsstellen ist unter www.handmade-messe.info zu finden.