Folk-Prominenz in der Kulturscheune

The Cannons sind am Freitag, 3. März, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt zu Gast. „To a new“ hat die Band um den früheren Dubliners-Sänger ihre aktuelle Tour betitelt.

Trotz der vielen Konzerte mit seiner Hauptband, den Dublin Legends, möchte Cannon auch in kleineren Sälen seinen Fans nahe sein. Mit seinen Söhnen James und Robert präsentiert er in Salzgitter einen Mix aus Celtic Folk, American Folk und Country. In der Kulturscheune haben The Cannons in den Vorjahren bereits zwei Live-Alben eingespielt.

Wann: Freitag, 3.März, 19.30 Uhr

Wo: Kulturscheune, SZ-Lebenstedt

Restkarten für 20 Euro unter (0171) 86 22 976.