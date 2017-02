Songs aus Australien im Kultbahnhof

Gifhorn Der Sänger und Gitarrist Jaimi Faulkner stellt seine Lieder am Freitag in Gifhorn vor. Er spielte schon im Vorprogramm von Crosby, Stills & Nash.

Jaimi Faulkner ist ein moderner Troubadour aus „Down Under“. Mit 21 Jahren machte ihn sein Debütalbum „Last Light“ in der australischen Musikszene bekannt. Drei Jahre später wurde er mit dem Preis „Australian Blues & Roots Performer of the Year“ ausgezeichnet.

Mittlerweile lebt der Singer-Songwriter in Berlin. Faulkner hat vier weitere Alben veröffentlicht. Sein letztes Werk „Up All Night“ das in Malaga aufgenommen wurde, ist 2015 erschienen.

Am Freitag, 3. März, kommt Faulkner zu einem Solo-Konzert in den KultBahnhof in Gifhorn. Seine Songs bewegen sich zwischen Folk, Rock, Soul und Blues. Emotionale Balladen auf der einen, kräftige, groovende Songs auf der anderen Seite markieren das Spektrum des Australiers, der auch als begnadeter Entertainer gilt. Durch Auftritte im Vorpogramm von Bands und Künstlern wie Paul Young, Vonda Shepard, Chris Isaak, Tom Odell und Crosby, Stills & Nash wurde er einem breiten Publikum bekannt.

Derzeit arbeitet der charismatische Musiker an seinem sechsten Album.

Wann: Freitag, 3.März, 20 Uhr

Wo: KultBahnhof, Gifhorn

Eintritt: 12, Abendkasse 15 Euro