Alle Farben auf der Sommerbühne

Der Elektropop-Star Alle Farben komplettiert das diesjährige Musiker-Aufgebot der Sommer-Open-Air-Reihe auf der Volksbank BraWo Bühne in Braunschweig. Frans Zimmer, so sein echter Name, folgt den Hochkarätern Silbermond und Philipp Poisel, deren Teilnahme bereits bestätigt wurde. Der Berliner, der...