Der Mann, der mit Elvis sang

Das Elvis-Musical kommt mit Zeitzeugen wie Ed Enoch in die Stadthalle Braunschweig.

Der König des Rock’n’Roll gilt mit mehr als einer Milliarde verkauften Alben als der erfolgreichste Solo-Künstler überhaupt. 40 Jahre nach seinem Tod geht nun das Musical „Elvis“ mit seinen größten Hits auf Tour und lässt das Leben der Musiklegende noch einmal Revue passieren. Timon Libske sprach vor dem Gastspiel in Braunschweig am 23. März mit Ed Enoch, der den King mit der Stamps-Gesangsgruppe in den 70er Jahren bei Auftritten begleitet hat und auch Teil der Musical-Crew ist.

Wie kam es dazu , dass Sie mit Elvis Presley Konzerte gespielt haben?

Eigentlich arbeitete Elvis mit einer anderen Gruppe, den Imperials, aber die konnte aus zeitlichen Gründen nicht auf Tour gehen. Und dann hat er 1971 unsere Band ausgewählt – und mit uns bis zu seinem Tod zusammengearbeitet.

Waren The Stamps auch schon vor Ihren Auftritten mit Elvis bekannt?

Ja, die Gruppe war auch schon vorher ein bekanntes Gospelquartett. Es existiert schon seit 1942. Ich kam 1969 dazu.

Elvis galt als Perfektionist. War er ein strenger Chef?

Ja, das kann man sagen. Er hatte viele Regeln und sagte uns auch, was er wollte und was er nicht wollte. Aber er war auch sehr witzig – ich genoss es sehr, mit ihm zu arbeiten.

Sie waren ja auch privat mit ihm befreundet. Wie war er persönlich?

Wir wussten natürlich alle, dass er auf der Bühne der Gigant, der großartige Entertainer war. Aber abseits der Bühne, zum Beispiel beim Motorradfahren, war er ein ganz normaler, lockerer Typ.

Gibt es aus der Zeit mit Elvis eine kleine Anekdote?

Da gibt es viele lustige Geschichten zu erzählen. Elvis wollte uns immer Streiche spielen. Einmal hat er einen Sicherheitsmann verkleiden lassen, der so getan hat, als ob er auf ihn schießen würde. Elvis fiel zu Boden, und wir machten uns natürlich große Sorgen, aber dann löste er den Streich auf.

Stimmt es, dass Sie auf Elvis Trauerfeier gesungen haben?

Ja ... es war ein schrecklicher Tag. Ich habe einen großartigen Freund verloren.

Es gibt viele Verschwörungstheorien über Elvis Tod. Wie stehen Sie dazu?

Ich habe darüber nie groß nachgedacht. Ich glaube fest an einen Herzinfarkt, an dem Elvis gestorben ist. Seine ganze Familie hatte Herzprobleme, seine Mutter starb ebenfalls daran.

Wussten Sie von seiner Tablettensucht?

Eine Sucht würde ich es nicht nennen. Ab und zu nahm er Schlaftabletten, manchmal auch zu viele, aber eine Sucht war das aus meiner Sicht nicht.

Nun zum Musical: Der berühmte Hüftschwung von Elvis wird dabei nicht fehlen, oder?

Na klar, der darf nicht fehlen. Der Hüftschwung wird natürlich auch beim Musical aufgeführt.