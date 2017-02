Autoritäre Liebeslieder zur Lage der Nation

Nessi Tausendschön stellt sich am 4. März in der Brunsviga vor.

Thorsten Stelzner tritt am 2. März in der Brunsviga auf.

Na, das kann ja heiter werden: Zum 14. Mal veranstaltet die Brunsviga vom 1. bis zum 31.März das Braunschweiger Satirefest. Geladen sind Kabarettisten aus ganz Deutschland, aber auch aus der Region. Die Spanne reicht vom Musikkabarett über politische Satire bis hin zu lyrisch gefärbten Lesungen.

Der Auftakt mit dem Essener Kabarettisten Jochen Malmsheimer ist bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für den Abend mit Thorsten Stelzner. Der Braunschweiger kündigt damit nach zehn Jahren seinen Abschied vom Satirefest an. Künftig wolle er wieder mehr als Lyriker in Erscheinung treten und sich um seinen Kleinkunstladen Vita-Mine kümmern. Sei Abschiedsabend „Dominant“ beginnt am Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr.

Am 4. März ist die Deutsche Kabarett-Preisträgerin Nessi Tausendschön in der Brunsviga zu Gast. Unter dem Motto „Knietief im Paradies“ bietet sie eine Mischung aus Musik, Politik, Tanz und Theater. Mit einer Mischung aus Zorn und Spielfreude berichtet die gebürtige Hannoveranerin von den kleinen Wahrheiten des Lebens.

Kaum denkbar ist das Satirefest ohne den früheren Braunschweiger Hartmut El Kurdi, der nach einem städtischen Auftrittsbann des früheren Oberbürgermeisters Gert Hoffmann eine neue Heimat in Hannover fand. Am 10. März liest der Satiriker und Theaterautor unter dem Motto „El Kurdi spricht deutsch“ charmant-ironische Kurzgeschichten über die Lage der Nation.

Fatih Çevikkollus nimmt am 17. März Themen wie Facebook, Verschleierung, IS und die Flüchtlingskrise unter die Lupe. In seinem Programm „Emfatih“ will der Kölner das Problem des Fanatismus von allen Seiten beleuchten.

Subversiv musikalisch wird es am 18. März, wenn Tina Teubner sich der Kunst des autoritären Liebeslieds widmet, begleitet von Ben Süverkrüp am Piano. Am 24. März gibt es dann „Finanzkabarett“ mit dem Kapitalismus-Kenner Chin Meyer. H.G.Butzko und Matthias Brodowy sind am 25. und 31. März weitere satirische Gäste.

Mehr Infos unter brunsviga-kulturzentrum.de. Karten ab 16 Euro gibt es u.a. unter (0531) 16606.