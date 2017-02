Ab geht’s zur Paartherapie

Michael Roll und Michaela May spielen in „Die Wunderübung“ ein zerrüttetes Ehepaar. Foto: Veranstalter

Die TV-Stars Ingo Naujoks und Michaela May spielen Daniel Glattauers Ehekomödie „Die Wunderübung“ in den Peiner Festsälen.

14 Jahre Ehe sind eine lange Zeit. Eigentlich haben sich Joana und Valentin schon lange nichts mehr zu sagen, ihre Beziehung ist am Tiefpunkt angelangt. Den letzten Strohhalm, um den tiefen Gräben der langjährigen Beziehung noch zu entfliehen, sehen sie in einer Paartherapie. Und der Paartherapeut ist redlich bemüht, die Ehe noch zu kitten: Mit Paarübungen und einem Rollentausch versucht der Eheberater, das Paar aus der Reserve zu locken und zu versöhnen. Ein schwieriges Unterfangen und eine kaum lösbare Aufgabe – zumal der Therapeut selbst in Schwierigkeiten steckt.

In seiner Komödie „Die Wunderübung“ spielt Erfolgsautor Daniel Glattauer mit bekannten Klischees von Frauen, die nicht zuhören und ständig reden, von Männern, die nicht zu Wort kommen, von Seitensprüngen und der Reue darüber, von Therapeuten, die ihrer Klientel nicht gewachsen sind. Heute gastiert das Ensemble in den Peiner Festsälen. Mit Ingo Naujoks, Michaela May und Michael Roll konnten für die Inszenierung einige bekannte Gesichter gewonnen werden.

Das Theaterstück ist eine Inszenierung der Komödie am Bayrischen Hof. Die Aufführung ist Teil der Kulturring-Reihe „Theater-Mix“.

Wann: Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr

Wo: Peiner Festsäle, Winkel 30

Restkarten: Ab 20 Euro im Servicebüro des Kulturrings, Forum Peine, Winkel 30, unter der Telefonnummer (0 51 71) 1 56 66 oder per Mail an ticket@kulturring-peine.de