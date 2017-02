Die Zukunft der Mess-Technik

Dr. Jens Simon, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Foto: Phaeno

Wolfsburg PTB-Sprecher Jens Simon spricht am 23. Februar im Phaeno Wolfsburg über das Thema „Die Zukunft von Kilogramm, Kelvin und Co“.

Immer noch „sagt“ ein kleiner Metallzylinder in einem Tresor in der Nähe von Paris, was ein Kilogramm ist. Doch das internationale Einheitensystem steht vor einem großen Umbau. Künftig sollen ausgewählte Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit das Fundament des Messens bilden.

„Auch ein Marsianer könnte dann verstehen, was ein Kilogramm ist“, sagt Dr. Jens Simon von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig mit einem Augenzwinkern. Am Donnerstag spricht er im Phaeno über „Die Zukunft von Kilogramm, Kelvin und Co“.

Wann: Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr

Wo: Phaeno Wolfsburg

Eintritt: frei