So tickt Finnland

Wie ticken eigentlich die Finnen so? Da denkt jeder – getrieben von Klischees – wahrscheinlich zuallererst an saunierende Nordmänner. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Durchblick - Einblicke für Junggebliebene“ besteht am Mittwoch in der Stadtbibliothek Braunschweig die Möglichkeit, sich ein präziseres Bild zu machen.

An einem Nachmittag mit dem Thema „Finnen sind anders - Deutsche auch“ bringen Mitglieder der Deutsch-Finnischen Gesellschaft den Teilnehmern die Besonderheiten der Finnen und deren Heimat in Wort und Bild näher.

Anlass für die Nachmittags-Veranstaltung ist der 100. Geburtstag des unabhängigen Finnlands.