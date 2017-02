Pop meets Classic – MC Rene ist dabei

The Esprits.

Braunschweig Das Line-up für 2017 steht. Am 29. April mischen in der Volkswagen-Halle auch „The Esprits“ und „Mother Black Cat“ mit.

Mit „MC Rene“ ist ein Braunschweiger mit an Bord, der sich die Bühne schon mit den Hip-Hop-Kollegen der Beginner und Fettes Brot teilte. Im noch zarten Alter haben „The Esprits“ bereits über 200 Konzerte in den Knochen – deutschlandweit. Mit ihrer Frontfrau Anika Loffhagen bilden „Mother Black Cat“ eine Band, die weiß, wie man die Emotionen hochkochen lässt. Die „Comedian Harmonists In Concert“ dagegen versprechen eine „Pop Meets Classic“-Zeitreise. Mit Matej Meštrovic konnte zudem einer der vielseitigsten kroatischen Komponisten gewonnen werden.

Wann: Samstag, 29. April, 20 Uhr

Wo: Volkswagen Halle

Karten: www.undercover.de