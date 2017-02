Kämpferin für Frieden

Die 15-jährige Malala geht noch zur Schule – genau wie Millionen andere Mädchen ihres Alters. Ein anderes Schicksal teilen weitaus weniger Jugendliche: Malala wohnt im Swat Tal in Pakistan. Dort herrschen die Taliban und haben Mädchen die Teilnahme am Schulunterricht untersagt – doch Malala widersetzt sich, schreibt über die Gewalttaten in einem Blog.

Das Junge Theater Bonn zeigt am Donnerstag im Forum Peine, wie den Taliban das ausreicht, um einen Anschlag auf das Mädchen zu verüben, der sie beinahe das Leben kostet. Und wie sie schon kurz nach dem Attentat erklärt, dass sie sich nicht davon abhalten lassen wird, auch weiterhin für das Recht aller Kinder auf Bildung zu kämpfen. Dafür wird Malala 2014 als jüngster Mensch mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Das Stück „Malala – Mädchen mit Buch“ des britischen Dramatikers Nick Wood erzählt die Geschichte des pakistanischen Mädchens aus der Sicht einer Studentin, die eine Bachelorarbeit über Malala schreiben will.

Wann: Donnerstag, 16 Februar, 9.30 Uhr (Schülervorstellung) und 20 Uhr

Wo: Forum Peine, Winkel 30

Karten: für 20 Euro (Abendvorstellung) im Forum Peine, unter (0 51 71) 1 56 66 oder per Mail an

ticket@kulturring-peine.de