Volle Ladung Siebziger

Eine Liebesgeschichte ähnlich der von Romeo und Julia kündigt der Veranstalter an. An sich ist das nichts neues – die Besonderheit ist im musikalischen Rahmen zu finden: Wie der Titel „Daddy Cool – Das Boney M.-Musical“ erwartet die Zuschauer am Mittwoch in der Braunschweiger Stadthalle einen Romanze, umsäumt von den Liedern des Boney M.-Gründers Frank Farian.

Neben „Mary’s Boy Child“, „Rivers Of Babylon“, „Rasputin“ sowie dem namensgebenden „Daddy Cool“ ist die Geschichte von weiteren Farian-Hits – etwa der Kultbands wie No Mercy, Eruption, La Bouche und Milli Vanilli – aus den 70er Jahren umrahmt.

Das Regie-Zepter der Produktion führt Hakan T. Aslan. Seine Arbeiten wurden unter anderem in London, Berlin und Hamburg gefeiert und mehrfach ausgezeichnet. Für die Tanz-Choreographien zeichnet Annett Schaedlich-Hendrix verantwortlich. Und Produzent Frank Serr verspricht in einer Ankündigung: „Das Besondere am Daddy-Cool-Musical ist die zeitgemäße musikalische und choreographische Umsetzung der Songs.“

Wann: Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Braunschweig

Karten: auf www.konzertkasse.de, unter (05 31) 1 66 06 oder unter www.paulis.de